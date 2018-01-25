"Киевгорстрой" признали самым надежным застройщиком 2017 года

Ранжирование составлено порталом недвижимости Domik.ua по результатам голосования пользователей ресурса.

По словам Главы правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, критерий надежности является для Холдинговой компании одним из главных.

"Начинать год с таких новостей - хороший знак. Учитывая, что компания имеет большие планы на 2018г., первенство среди надежных застройщиков является своеобразным знаком для инвестора. "Киевгорстрой" и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства на все сто, поэтому убежден, что подобные признания станут не редкостью для компании. Это хорошее начало, а продолжение будет еще лучше", - отметил Игорь Кушнир.

Как отметили организаторы, с 2013 года редакция Domik.ua проводит рейтинговое голосование относительно застройщиков, которым можно доверять. Любой проверенный пользователь сайта может выбрать украинскую строительную компанию, которой доверяет, в разделе форума - "Застройщики, достойные доверия".

Напомним, в прошлом году "Киевгорстрою" было присвоено звание "Лидер строительной отрасли", "Выбор Украины", "Лидер года". Кроме этого, президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир занимает первое место среди руководителей компаний-застройщиков рейтинге 30 лучших управленцев Украины.