Братья Кличко получили специальную награду в Давосе - ФОТО

Отметим, что награду братья получили в "Ukraine House Davos", где состоялось общение и дискуссия с Виталием и Владимиром Кличками на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?".

"Главное – как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте", – рассказал журналистам Виталий Кличко.

Также мэр Киева поблагодарил своего брату за поддержку. В свою очередь Владимир отметил, что они с братом после спорта начали карьеру каждую свою.

"Секрет успеха - мы сильны вместе. Всегда единым фронтом - мы вдвое сильнее", - подытожил он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, в Давосе провел встречу с с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.