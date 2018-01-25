12:52 25.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Братья Кличко получили специальную награду в Давосе - ФОТО

На Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, Владимир и Виталий Кличко получили специальную награду за "Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире". Об этом сообщает киевский мэр на своей странице в Facebook.

Братья Кличко получили специальную награду в Давосе - ФОТО

Отметим, что награду братья получили в "Ukraine House Davos", где состоялось общение и дискуссия с Виталием и Владимиром Кличками на тему "Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя или общественного деятеля?".

"Главное – как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте", – рассказал журналистам Виталий Кличко.

Также мэр Киева поблагодарил своего брату за поддержку. В свою очередь Владимир отметил, что они с братом после спорта начали карьеру каждую свою.

"Секрет успеха - мы сильны вместе. Всегда единым фронтом - мы вдвое сильнее", - подытожил он.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 24 января, в Давосе провел встречу с с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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