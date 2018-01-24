10:32 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За мягкой мебелью – в магазины Pufetto!

Хотите купить уютные, красивые и прочные диваны, кровати, кресла или пуфы? Все необходимое найдется в каталоге Пуфетто. Приятная ценовая политика, скидки и другие бонусы помогут сделать покупку приятной и выгодной.

За мягкой мебелью – в магазины Pufetto!

Для спален, гостиных, кабинетов и других комнат

На сайте https://www.pufetto.com.ua/ есть все необходимое для быстрого и точного подбора мягкой мебели:

Удобная каталогизация. Выбирайте нужный раздел и не тратьте время на просмотр неподходящих моделей. Мебель рассортирована по видам, особенностям конструкции и подходящим для установки помещениям.

Подробные описания и отзывы пользователей. Узнайте характеристики и нюансы будущей покупки заранее – габариты, наличие и вид раскладного механизма, цену изделия и его доставки, сроки поставки и т.д.

Качественные фото и видеообзоры. Посмотрите, как выглядит выбранная мебель в интерьере. Высококачественные медиа-материалы помогут оценить изделие с разных ракурсов, визуально оценить его размер.

Большой выбор обивочных тканей. Хотите не только увидеть обивку, но и пощупать? Закажите образцы на дом бесплатно.

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В каталоге магазина есть мебель для помещений практически любого типа:

 - взрослых и детских спален;

 - гостиных и гостевых комнат;

 - кухонь, коридоров и прихожих;

 - приемных и мест ожидания;

 - кафе, ресторанов и баров.

Pufetto предлагает большой выбор диванов разных конфигураций. В наличии прямые и угловые модели, двух-, трех- и четырехместные варианты. Можно заказать обычный или и раскладной диван.

В Пуфетто можно найти полуторные и двуспальные кровати, причем фактически размеров каждой кровати четыре – можно выбирать их ширину с шагом в 20 см.

Кресла, как и диваны, могут быть оснащены механизмом трансформации – они могут стать и удобным посадочным местом, и дополнительной зоной сна.

Простые квадратные пуфики, мягкие мини-банкетки и мягкие кубы с нишами – все относятся к категории пуфов. На сайте Pufetto можно заказать пуфы с обивкой из такой же ткани к дивану или креслу.

Бонусы покупателям

С Пуфетто шопинг станет приятным и эффективным – компания предлагает клиентам уникальный шанс протестировать покупку 30 дней и возможность вернуть ее с полным возмещением стоимости.

Шоу-румы в пяти городах Украины, скидки на готовую продукцию и по предоплате, доставка в любой регион страны и другие приятные дополнения ждут клиентов магазина Pufetto.

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