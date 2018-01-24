Всего за одну ночь китайцы построили железнодорожную развязку – ВИДЕО

В китайском городе Лунъянь, за одну ночь была проложена железнодорожная развязка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В ходе строительства новую линию соединили с тремя старыми ветками. Процесс был снят на видео и опубликован на YouTube-канале Zidyboby.
Сообщается, что в операции были задействованы 1,5 тысячи рабочих и 23 экскаватора. Строительство продолжалось на протяжении девяти часов.
Дорога была не только проложена, но и подготовлена для использования. В частности, была проведена установка светофоров и средств, необходимых для мониторинга движения.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР готовится к запуску космического разведывательного спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда – 5").