08:59 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков - ВИДЕО

За прошедшие сутки вторник, 23 января, на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела со стороны боевиков.

Во вторник на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков - ВИДЕО

Впервые за долгое время российские наемные войска не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Кроме того в штабе АТО подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортной связи и активного проведения работ по разминированию местности.

Напомним, в понедельник, 22 января, на Донбассе днем, наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая минские договоренности не только по позициям защитников Украины. При этом за минувшие сутки боевики шесть раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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