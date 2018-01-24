Во Львове на взятке попались должностные лица медико-социальной экспертной комиссии - ФОТО

Чиновники попались на взятке. Как сообщает пресс-служба СБУ, сегодня на взятке попались руководители и сотрудники Львовского областного центра МСЭК.

Они требовали от местного жителя 50 тысяч гривен за содействие в назначении ему законно установленной третьей группы инвалидности на пожизненный срок.

Злоумышленников задержали в рабочем помещении во время получения всей суммы взятки. Сейчас против них открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах в понедельник, 22 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника отдела Государственной экологической инспекции. Чиновник попался на взятке. Он требовал от своего подчиненного ежемесячную "дань" в размере двух тысяч гривен.