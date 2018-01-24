В Запорожской области на трех дорогах запретили движение всех видов транспорта

Также остается затруднено движение в Херсонской области на автодорогах М-14 и р-47. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

По данным ведомства сейчас продолжаются работы по расчистке автодорог от снега и обработки их противогололедными материалами.

На дорогах общего пользования государственного значения для ликвидации последствий непогоды продолжает работать спецтехника. По всей территории области задействовано 117 единиц спецтехники и 165 дорожных рабочих, - заверили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения транспорта в Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщал УРА-Информ, во второй половине дня в Запорожской области практически было снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги Р-37 Энергодар – Васильевка – Бердянск.