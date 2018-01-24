18:52 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области частично сняли ограничение на движение для грузовиков

В среду, 24 января в Запорожской области практически снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги Р-37 Энергодар – Васильевка – Бердянск.

В Запорожской области частично сняли ограничение на движение для грузовиков

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отмечается, в данный момент продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на двух участках автодорог на территории Запорожской области. В частности, на М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, а также на Т-0811 Веселое–Новобогдановка

В свою очередь на юго-объездной дороге города Днепр наблюдается замедленное движение большегрузного транспорта в связи с гололедом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за непогоды на автодорогах Донецкой области введен временный запрет движения грузового транспорта. Ограничение введено для ликвидации снежных заносов и предупреждения возникновения осложнений дорожного движения.

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