В Запорожской области частично сняли ограничение на движение для грузовиков

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отмечается, в данный момент продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на двух участках автодорог на территории Запорожской области. В частности, на М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, а также на Т-0811 Веселое–Новобогдановка

В свою очередь на юго-объездной дороге города Днепр наблюдается замедленное движение большегрузного транспорта в связи с гололедом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за непогоды на автодорогах Донецкой области введен временный запрет движения грузового транспорта. Ограничение введено для ликвидации снежных заносов и предупреждения возникновения осложнений дорожного движения.