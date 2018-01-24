В Украине за год безработных стало меньше на 9%

При этом на 10% меньше тех, кто получает пособие по безработице. Такие данные в среду. 24 января, во время пресс-конференции представил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

По его словам, благодаря этому Госслужбе занятости удалось сэкономить почти миллиард гривен Фонда соцстрахования по безработице.

Вместе с тем он отметил, что максимальный размер пособия по безработице, которую предоставляет Государственная служба занятости, составляет 7,4 тысячи гривен.

Минимальный размер пособия составляет 544 гривен, а средний - 2,3 тысячи гривен.

Размер помощи предоставляется в зависимости от уровня зарплаты, которая была у человека. При этом на такой зарплате человек должен проработать официально шесть месяцев, - пояснил Ярошенко, добавив, что в целом на пособие по безработице могут рассчитывать и люди выпускники вузов и даже школьники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат, в январе-сентябре 2017 было в Украине зафиксировано более 350 тысяч безработных.

В топ-три рейтинга регионов с наибольшим количеством безработных вошли: Днепропетровская область - 28,3 тысяч человек, Харьковская область - 22, 9 тысяч человек и Винницкая область - 22 тысяч человек. В тоже самое время, наименьшее количество безработных было зарегистрировано в Закарпатской области - 5,9 тысяч человек, в Луганской области - 7,1 тысяч человек и на Буковине - 7,8 тысяч человек.