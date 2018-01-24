В Украине остаются обесточенными 69 населенных пунктов

Сегодня с утра ремонтные бригады продолжают ликвидацию последствия снегопадов в пяти областях. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на данный момент в Одесской области без света находятся 46 населенных пунктов, в Черкасской области - 11, Днепропетровской - шесть, Запорожской - пять и Донецкой - один.

Кроме того, в городе Вилково Одесской области для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечены две передвижные электростанции ГолЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В городской больнице Вилково оборудован пункт обогрева, дополнительно в жилом массиве установлен мобильный пункт обогрева, - заверили в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей в среду, 24 января, ожидаются снегопады и метели. В связи с чем синоптики предупреждают, что в регионе сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.