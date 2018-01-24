В центральной части Днепра полностью отключили воду

Как отметили в ведомстве, в данное время на магистральном водоводе Д-1 проводят аварийно-восстановительные работы.

Так, без водоснабжения остались жители жилых массивов Победа 1-6 и центральной части города от улицы Сичеславская Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также наблюдается незначительное снижение давления водоснабжения потребителей, расположенных на левобережной части города.

Предполагается, что водоснабжение будет восстановлено до 25 января.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", без электроснабжения в Одесской области осталось 79 населенных пункта. Причиной проблем с электроснабжением является непогода.