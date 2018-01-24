В среду Украину охватит морозный воздух, местами метели

Погоду сегодня в большинстве областей будет определять гребень северного антициклона, лишь восток и юго-восток останется в зоне влияния атмосферного фронта

В восточных регионах, Запорожской и Херсонской областях ночью умеренный, днем небольшой снег, порывы ветра 15-20 метров на секунду, местами метели, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на южный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 5-10 градусов мороза.

В Киеве сегодня практически весь день будет без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов ниже нуля. Днем будет от 6 до 8 градусов мороза.

На западе Украины без осадков, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 12-19 градусов ниже нуля, в Черновицкой области до 23 градусов.

Днем будет от 0 до минус 8 градусов.

На севере страны в среду осадков не предвидится, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха в Киевской и Житомирской областях опустится до отметки в 12-17 градусов, п в Черниговской и Сумской областях до 15-21 градуса ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 5 до 11 градусов со знаком минус.

В центре Украины без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза. Днем будет от 6 до 11 градусов мороза.

На востоке страны облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 4 до 10 градусов ниже нуля.

На юге Украины без осадков, только в Херсонской и Запорожской областях ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-16 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 10 градусов мороза.

Народный прогноз: 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался Федосеево тепло. Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: Бойся январской весны, хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и теплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.