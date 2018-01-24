06:00 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду по делу Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука

В среду, 24 января, районный суд города Киева, на рассмотрении которого находится уголовное дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, планирует допросить в качестве свидетелей ряд политиков.

В среду по делу Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука

Как сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко, сегодня будут допрошены со стороны обвинения председатель Верховной Рады Андрей Парубий, бывший председатель совета министров Автономной республики Крым Анатолий Могилев и советник постоянного представителя Украины в Организации объединенных наций Дмитрий Кушнерук.

При этом прокурор заверил, что все лица, которых планируют допросить, накануне согласованы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича требуют допросить в Оболонском районном суде города Киева по делу о государственной измене в качестве свидетелей бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко, а также других лиц, которые занимали государственные должности до зимы 2014 года.

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