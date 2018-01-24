В среду по делу Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука

В среду, 24 января, районный суд города Киева, на рассмотрении которого находится уголовное дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, планирует допросить в качестве свидетелей ряд политиков.
Как сообщил прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко, сегодня будут допрошены со стороны обвинения председатель Верховной Рады Андрей Парубий, бывший председатель совета министров Автономной республики Крым Анатолий Могилев и советник постоянного представителя Украины в Организации объединенных наций Дмитрий Кушнерук.
При этом прокурор заверил, что все лица, которых планируют допросить, накануне согласованы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича требуют допросить в Оболонском районном суде города Киева по делу о государственной измене в качестве свидетелей бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко, а также других лиц, которые занимали государственные должности до зимы 2014 года.