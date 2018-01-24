В Одесской области задержаны сотрудники таможни и Госпогранслужбы - ФОТО

Злоумышленники попались на взятке. Они требовали деньги у предпринимателей за беспрепятственный вывоз товаров из Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, было установлено, что государственный инспектор таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни и инспектор Южного регионального управления Государственной пограничной службы систематически требовали от владельцев загруженного микроавтобуса чиновники требовали 300 долларов.

Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте во время получения 9,2 тысяч гривен очередной неправомерной выгоды.

При этом во время осмотра помещений пункта пропуска была выявлена "суточная касса" в почти 30 тысяч гривен. Полиция открыла уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники столичной прокуратуры в среду утром, 24 января, задержали в Киеве заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского отделения Главного управления чрезвычайных происшествий в Киевской области. Правоохранитель попался на взятке в пять тысяч гривен.