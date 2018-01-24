В Одесской области нашествие скворцов - ФОТО, ВИДЕО

Огромные стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил. Как сообщает во вторник, 23 января, сообщает местное издание Трасса Е-95, в центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, гомон скворцов слышен за несколько кварталов.

При этом прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыпется дождь отходов жизнедеятельности пернатых.

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку. Птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в поисках еды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный аэропорт "Запорожье" во вторник, 23 января, приостановил работу из-за сильного снегопада. В городе всю ночь шел снег. Сейчас уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта продолжается.