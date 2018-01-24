09:55 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Карпатах сохраняется высокий уровень лавиноопасности

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей в среду, 24 января, ожидаются снегопады и метели.

В Карпатах сохраняется высокий уровень лавиноопасности

В связи с чем синоптики предупреждают, что в регионе сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в Карпатах сегодня возможен сход лавин.

Туристов и местных жителей просят быть осторожными во время пребывания в горах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во вторник, 23 января, нашли туристов, которые заблудились в горах во время катания на лыжах. Пять человек, в том числе трое иностранцев, пропали около полудня.

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