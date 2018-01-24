В Италии выпало рекордно много снега

Рекордное количество снежных осадков в течение последних дней сделало дорогу на курорт непроходимой, отель также потерял связь с электросетью. Для эвакуации были использованы вертолеты армии и финансовой полиции.

Известно, что территория отеля была объявлена опасной из-за высокого риска схода лавины.

Похожий случай произошел в прошлом году, тогда массивная лавина накрыла гостиницу в центральной части Италии, в результате чего погибло 29 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Великобританию обрушился снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков. Тут толщина снежного покрова достигла в гористой местности 28 сантиметров.