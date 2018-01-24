В Италии выпало рекордно много снега

Итальянским военным для эвакуации около 100 туристов из горного отеля в Риме, пришлось использовать вертолеты из-за больших кучугур снега. Об этом пишет Reuters.
Рекордное количество снежных осадков в течение последних дней сделало дорогу на курорт непроходимой, отель также потерял связь с электросетью. Для эвакуации были использованы вертолеты армии и финансовой полиции.
Известно, что территория отеля была объявлена опасной из-за высокого риска схода лавины.
Похожий случай произошел в прошлом году, тогда массивная лавина накрыла гостиницу в центральной части Италии, в результате чего погибло 29 человек.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Великобританию обрушился снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков. Тут толщина снежного покрова достигла в гористой местности 28 сантиметров.