08:58 24.01.2018 | Общество | Новости
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В Италии выпало рекордно много снега

Итальянским военным для эвакуации около 100 туристов из горного отеля в Риме, пришлось использовать вертолеты из-за больших кучугур снега. Об этом пишет Reuters.

В Италии выпало рекордно много снега

Рекордное количество снежных осадков в течение последних дней сделало дорогу на курорт непроходимой, отель также потерял связь с электросетью. Для эвакуации были использованы вертолеты армии и финансовой полиции.

Известно, что территория отеля была объявлена опасной из-за высокого риска схода лавины.

Похожий случай произошел в прошлом году, тогда массивная лавина накрыла гостиницу в центральной части Италии, в результате чего погибло 29 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Великобританию обрушился снегопад, в Уэльсе был зафиксирован рекордный уровень осадков. Тут толщина снежного покрова достигла в гористой местности 28 сантиметров.

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