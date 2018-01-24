15:26 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Европейский суд подано около 90 тысяч заявлений против Украины

За прошлый год в Европейский суд по правам человека против Украины было подано 87 тысяч 786 заявлений. Соответствующие сведения размещены на сайте Министерства юстиции Украины.

В Европейский суд подано около 90 тысяч заявлений против Украины

Согласно данным количество заявлений, которые были поданы в ЕСПЧ с момента вступления в силу Конвенции для Украины составило – 87 тыс. 786.

Кроме того, по состоянию на октябрь 2017 года в ЕСПЧ находилось более 3 тысяч 700 заявлений, связанных с событиями на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.

Отмечается, что эти заявления поданы против двух государств – Украины и России. Также там находится пять международных дел в отношении Украина против России.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Высший совет правосудия отправил в отставку главу Верховного суда Украины Ярослава Романюка с занимаемой должности. Увольнение произошло по собственному желанию, в частности, после представления соответствующего заявления.

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