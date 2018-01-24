в Давос швейцарцы вышли на улицы с протестами против визита Трампа – ФОТО

Как сообщает издание Reuters, активисты вышли на площади в Женеве, Лозанне и Фрибуре. В частности, митингующие держали плакаты с надписями "Всемирное экономическое фиаско", "Расист, сексист и капиталист" и "Не трогай права женщин".

Кроме того, на плакатах протестующих обыгрывается высказывание Трампа, назвавшего страны третьего мира "вонючими дырами". В самом Давосе участники протеста прорвали кордон полиции, чтобы добраться к конгресс-центру, где пройдет экономический форум.

Отмечается, что одна из самых масштабных акций прошла в Цюрихе, в ней приняло участие около двух тысяч демонстрантов.

Напомним, что выступление Трампа в Давосе ожидается в пятницу.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во многих городах США проше "Марш женщин". К этому митингу против политики нынешнего американского президента Дональда Трампа присоединились актрисы Натали Портман, Камерон Диаз, Дженнифер Лоуренс, Мила Кунис с Эштоном Катчером, Ева Лонгория, а также известная певица Адель.