10:58 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Киеве задержала своего коллегу

Сотрудники столичной прокуратуры в среду утром, 24 января, задержали в Киеве заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского отделения Главного управления чрезвычайных происшествий в Киевской области.

Полиция в Киеве задержала своего коллегу

Правоохранитель попался на взятке в пять тысяч гривен. Как сказано на официальной страничке прокуратуры в социальной сети, полицейский эту сумму требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку.

Противн взяточника открыто уголовное дело, по статье Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним как сообщал УРА-Информ, во Львове во вторник, 23 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали должностных лиц Львовского областного центра медико-социальной экспертизы. Чиновники попались на взятке.

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