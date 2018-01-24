Полиция в Киеве задержала своего коллегу

Правоохранитель попался на взятке в пять тысяч гривен. Как сказано на официальной страничке прокуратуры в социальной сети, полицейский эту сумму требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку.

Противн взяточника открыто уголовное дело, по статье Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним как сообщал УРА-Информ, во Львове во вторник, 23 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали должностных лиц Львовского областного центра медико-социальной экспертизы. Чиновники попались на взятке.