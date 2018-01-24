НАБУ проводит обыск у первого замглавы ГМС Пимаховой

Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил ее адвокат Богдан Хмельницкий. По его данным, сотрудники НАБУ отказались дожидаться адвоката, выломали дверь и приступили к обыску.

Он также отметил, что обыски проводятся по месту жительства Пимаховой на улице Механизаторов в Киеве и в ее рабочем кабинете. При этом интернет-издание Insider со ссылкой на свои источники сообщало, что в НАБУ не исключают ее задержание.

Напомним, в конце ноября 2017 года в Государственной миграционной службе Украины заявили о задержании агента НАБУ при попытке дачи взятки первой замглавы ГМСУ Пимаховой.

По информации ГМС, Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку, после чего правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступной группы.

В результате при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тысяч доллав агент НАБУ был задержан на месте совершения преступления сотрудниками СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что готов поддержать обвинение против первого замглавы Госмиграционной службы, если руководитель САП примет такое решение.