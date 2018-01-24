На дорогах Запорожья и на объездной Днепра ограничено движение фур

По состоянию на семь часов утра среды, 24 января, проезд также запрещен на юго-объездной дороге города Днепр. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на участках автодорог на территории Запорожской области:

Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (протяженность 76 км), М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск (протяженность 44 км);

Т-0811 Веселое - Новобогдановка (протяженность 36 км).

Также указано, что на юго-объездной дороге Днепра продолжают действовать ограничения движения автотранспорта на отрезке дороги в 37 километрах.

Всего за сутки к расчистке дорог и оказанию помощи в буксировке транспорта привлекалось 800 единиц техники и 1 604 человека. Спасатели накануне отбуксировали 481 автотранспортное средство и помогли 996 гражданам, - доложили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине остаются 69 городов и сел. Сегодня с утра ремонтные бригады продолжают ликвидацию последствия снегопадов в пяти областях.