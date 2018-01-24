Как не ошибиться с выбором онлайн кредита?

Не менее важно найти ту компанию, которая выдаст вам кредит. Банковские организации, как правило, отличаются более выгодными условиями кредитования, большими максимальными суммами и сроками займа. Но для оформления кредита в банке нужно собирать определенный пакет документов, который может отличаться в каждом конкретном случае, а это требует времени и сил. Также процесс одобрения заявки может быть не таким оперативным, как вам хотелось бы.

Взять деньги в МФО или организации, которая может выдать кредит онлайн на карту, почти всегда проще и быстрее. За оперативную выдачу денег и более лояльные требования к заемщикам вы будете платить очень высокими процентами, меньшей максимальной суммой и сроками кредита. Поэтому заранее подумайте, стоит ли идти на подобный шаг, ведь переплата может быть существенной.

Выбирать МФО также стоит с умом. Даже если деньги нужно крайне срочно, взвесьте все за и против – в итоге это может сэкономить вам приличную сумму. Не менее важно избегать мошенников или просто недобросовестных фирм, которых в данной сфере хватает.

Начните с анализа доступной информации на сайте или в офисе. Не стесняйтесь обращаться в службу поддержки, если у вас возникнут вопросы в заполнении любых форм, как например, тут: https://credit365.ua/ru/without-reference.

Вам должны не только быстро ответить на все вопросы, но сообщить процентную ставку, сумму общей переплаты, сроки возврата, условия штрафов в случае неуплаты, досрочного погашения и пролонгации, если в будущем вы решите продлить кредит. Вам должны сразу сказать, сколько вы переплатите, не скрывая никаких процентов и комиссий.

Изучите отзывы и рейтинг компании, куда вы обращаетесь. Среди рекламных комментариев при желании можно найти и реальные отзывы клиентов. Не делайте выводов на основе одного-двух отзывов – найдите мнения нескольких людей, и уже на их основе примите решение.

В заключение еще раз напомним, что кредит и тем более кредит в МФО – это шаг, на который следует идти с полным осознанием последствий. Если вы не сможете отдать кредит в срок, если не исключены форс-мажоры, то лучше отказаться от кредитов.