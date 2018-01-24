Герус вважає, що вугілля з приватної шахти Януковича принесе користь

"У 2017 році на ринку вугілля з'явився новий гравець ТОВ "Шахта Краснолиманська". Їх стало троє: ДТЕК, Держшахти, Краснолиманська. В принципі це добре, якийсь натяк на конкуренцію. Єдиний, кому можна поставляти таке вугілля (марка Г) - Центренерго, якому у 2017р поставляли держ шахти та ДТЕК. В принципі Центренерго тут поступило правильно: ну раз вас троє, то оголошуємо торги на біржі", - написав Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, вчора голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець висловив припущення, що закупівля вугілля ТОВ "Шахта Краснолиманська" руйнує систему збуту державних шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну і може викликати нову хвилю акцій протесту шахтарів.

"Завжи була така схема – щоб зекономити на транспортуванні державні західноукраїнські шахти своє вугілля везли на "ДТЕК Західенрего", а в вугілля з ДТЕКу з Павлограду та Добропілля на "Центренерго". ..Якщо "Центренерго" відмовляється від продукції "Павлоградвугілля" та "Добропіллявугілля" (на користь ТОВ "Шахта Краснолиманська"), то ДТЕК його повезе на своє "Західенерго". Відповідно, шахтарям Львівсько-Волинського басейну буде нікуди збувати свою продукцію. Такі ж проблеми виникнуть і у державних шахт "Селидіввугілля" та "Лисичанськвугілля", - заявив Волинець.

Як повідомляє сайт "Наші гроші", у 2012-2013 роках Державна служба геології та надр України передала вугільні пласти державної шахти "Вугільна компанія "Краснолиманська" приватним компаніям з однойменними назвами. Пласти були передані в оренду на 20 років, а усі фірми належали оточенню Олександра Януковича – сина тодішнього президента. Януковичу віддали в тому числі ті пласти вугілля, на яких шахтарі держшахт вже вели роботи, а держава вклала до цього 0,5 млрд грн. в їх оснащення.

Після втечі Януковича з країни, нова влада не робила спроби повернути вугільні пласти державі. Лише у 2016 році Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо передачі надр компаніям з орбіти Олександра Януковича. Водночас гірники шахт, які втратили пласти, реальним власником компаній називають бізнесмена Віталія Кропачова. На початку 2018 року компанія Кропачова викупила 87% акцій четвертої фірми – власника пластів на шахті "Краснолиманська", що раніше належала екс-депутату Партії регіонів Ігорю Гуменюку та низці донецьких бізнесменів.

Источник: Обозреватель