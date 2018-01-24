Дипломаты забрали тела погибших украинцев в Кабуле

Отмечается, что прощальная церемония с погибшими состоялась в аэропорту Кабула, в ней приняли участие украинские и афганские дипломаты.

Семь жертв теракта передали консулу Украины в Таджикистане и Афганистане Виктору Молотку. Самолет прилетит из столицы Афганистана в Киев.

Глава консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади, выразил свои соболезнования семьям семьям погибших и их странам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.