14:31 24.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дипломаты забрали тела погибших украинцев в Кабуле

Тела украинцев погибших во время теракта в гостинице Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, сегодня передали украинским дипломатам. Об этом сообщают украинские СМИ.

Дипломаты забрали тела погибших украинцев в Кабуле

Отмечается, что прощальная церемония с погибшими состоялась в аэропорту Кабула, в ней приняли участие украинские и афганские дипломаты.

Семь жертв теракта передали консулу Украины в Таджикистане и Афганистане Виктору Молотку. Самолет прилетит из столицы Афганистана в Киев.

Глава консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади, выразил свои соболезнования семьям семьям погибших и их странам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.

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