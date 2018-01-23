19:17 23.01.2018 | Общество | Новости
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ВМС Ирана провели испытания новых ракет - ФОТО

Впервые военнослужащие Ирана вместе с бригадой сухопутных войск совершили успешный пуск крылатой ракеты большой дальности Кадир. В частности, военные маневры страны проходили неподалеку Ормузского пролива.

ВМС Ирана провели испытания новых ракет - ФОТО

Об этом сообщает иранское агентство Фарс.

Как отмечается, учения Мохаммад Расулаллах-5 длились два дня, однако начались накануне в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе. Известно, что последний является одним из главных маршрутов в мире для транспортировки нефти.

По предварительным данным, кадир – это ракета наземного и морского базирования. Также известно, что он может уничтожать цели на расстоянии 300 километров.

Вместе с тем военные испытали крылатую ракету Наср и Лабайк-1. К слову, все эти ракеты производятся в Иране.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство КНДР готовится к запуску космического разведывательного спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда – 5").

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