09:15 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине обесточенными остаются 109 населенных пунктов

По состоянию на утро вторника, 23 января, в Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов в четырех областях Украины.

В Украине обесточенными остаются 109 населенных пунктов

Бригады облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, на данный момент в Одесской области без света люди сидят в 68 поселках, в Черкасской области - 24, Херсонской - 10, в Запорожской - семь населенных пунктов.

Вместе с тем в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично, - заверили в ГосЧС, добавив, что в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 23 января, без электроснабжения в Одесской области осталось 79 населенных пункта. Причиной проблем с электроснабжением является непогода.

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