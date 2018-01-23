В Украине обесточенными остаются 109 населенных пунктов

Бригады облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, на данный момент в Одесской области без света люди сидят в 68 поселках, в Черкасской области - 24, Херсонской - 10, в Запорожской - семь населенных пунктов.

Вместе с тем в городе Вилково Одесской области продолжаются работы по восстановлению энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично, - заверили в ГосЧС, добавив, что в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 23 января, без электроснабжения в Одесской области осталось 79 населенных пункта. Причиной проблем с электроснабжением является непогода.