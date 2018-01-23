В Одесской области без света остаются 79 населенных пункта - ФОТО

Причиной проблем с электроснабжением является непогода. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Как пояснил председатель Одесской ОГА Максим Степанов, он благодарен ремонтным бригадам из других областей, которые приехали на помощь, однако сложная ситуация остается с восстановлением опор, которые упали в результате непогоды.

Он также напомнил, что на сегодняшний день, ремонтом электросетей и установлением опор занимаются 99 аварийных бригад и 165 единиц техники.

По данным ОГА на утро сегодняшнего дня без электроэнергии остались в Килийском районе 18 населенных пункта, в Татарбунарской - 17 и в Арзицкой - 16.

Вместе с тем в администрации заверили, что сстояние дорог в области удовлетворительное. Все трассы расчищены, автомобильный пассажирский транспорт курсирует по всем маршрутам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в городе Измаил зафиксированы серьезные перебои с электроснабжением. В связи с перегрузкой на подстанции весь город оказался отключен от света.