В Латвии все школы перейдут на государственный язык

Таким образом, в общеобразовательных учебных заведениях с 1 сентября 2019 года внедряется постепенный перевод на обучение только на латышском языке. Как сообщает Delfi, правительство поддержало поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании.

Согласно документу перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году. При этом министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис пояснил, что его ведомство будет заниматься выполнением международных обязательств по обеспечению образования нацменьшинств.

В том числе, будет обеспечено необходимое финансирование учебных заведений, которые внедряют программы образования нацменьшинств, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 2018 года русский язык исключен из списка предметов для прохождения внешнего независимого оценивания.