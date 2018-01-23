В Крыму ФСБ вновь обыскивало дома татар, одного человека задержали - ФОТО

Российская ФСБ обыскивала дома крымских татар. После чего один из местных жителей был арестован.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, в Новом Мире, по предварительным данным, российские спецназовцы ворвались около четырех часов утра в дом Рамазановых. После этого провели обыск у сына Рамазанова Исмаила, а затем увезли его около семи часов утра на улицу Тургенева, 26.

По словам отца Исмаила, были изъяты телефон, планшет, украинские документы.

Также под кроватью были "найдены" более 20 патронов. Обыск прошел достаточно грубым образом. Исмаила сразу оковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма.

Вместе с тем, по словам адвоката Маммета Мамбетова, по машине Исмаила Рамазанова избили.

В Старом Крыму обыски прошли по улице Пионерской, 24 у 27-летнего водителя Джамбаза Мухсина. Тут была только пожилая мама, сам Мухсин на момент обыска был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал.

Тут спецназовцы выбили окна, а затем уехали на квартиру в поселок Приморское, где проживает сам Мухсин. Причина обыска неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Урожайное Советского района в аннексированном Россией Крыму во вторник, 12 декабря, силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Ибраима Османова. Полицейские пришли в семь часов утра. Как сообщают в Facebook активисты Крымской солидарности, силовики искали наркотики.