14:56 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Американский журнал U.S. News&World Report опубликовал очередной рейтинг лучших стран мира. Оказалось, что Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место.

Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Отметим, что соответствующий рейтинг создавался по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.

Так, самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене - 33 место.

Лучшей страной в мире авторы рейтинга признали Швейцарию из-за высокого уровня жизни граждан этой страны. Также в тройке лидеров Канада и Германия. Соединенные Штаты заняли 8-ю строчку рейтинга, Украина – 69-ю. Всего в списке находится 80 стран, худшей из которых составители назвали Алжир. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Йенс Столтенберг не так давно подчеркнул, что Украина очень важна для безопасности Европы. По словам  Генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга -  страны-участницы НАТО готовы помогать Украине.

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