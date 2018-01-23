Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Американский журнал U.S. News&World Report опубликовал очередной рейтинг лучших стран мира. Оказалось, что Украина с показателем 8 320 долларов ВВП на душу населения поднялась на четыре позиции и заняла 69 место.
Отметим, что соответствующий рейтинг создавался по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.
Так, самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене - 33 место.
Лучшей страной в мире авторы рейтинга признали Швейцарию из-за высокого уровня жизни граждан этой страны. Также в тройке лидеров Канада и Германия. Соединенные Штаты заняли 8-ю строчку рейтинга, Украина – 69-ю. Всего в списке находится 80 стран, худшей из которых составители назвали Алжир.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Йенс Столтенберг не так давно подчеркнул, что Украина очень важна для безопасности Европы. По словам Генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга - страны-участницы НАТО готовы помогать Украине.