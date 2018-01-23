Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Отметим, что соответствующий рейтинг создавался по уровню жизни, влиянию на мировой арене, темпам роста экономики, культурному влиянию, открытости для бизнеса, заботе о населении и защите прав.

Так, самым высоким показателем Украины стали сила и влияние на мировой арене - 33 место.

Лучшей страной в мире авторы рейтинга признали Швейцарию из-за высокого уровня жизни граждан этой страны. Также в тройке лидеров Канада и Германия. Соединенные Штаты заняли 8-ю строчку рейтинга, Украина – 69-ю. Всего в списке находится 80 стран, худшей из которых составители назвали Алжир.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Йенс Столтенберг не так давно подчеркнул, что Украина очень важна для безопасности Европы. По словам Генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга - страны-участницы НАТО готовы помогать Украине.