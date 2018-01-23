Турция запрещает использовать электронные сигареты и осуждает "Новую стратегию"

Политика Турции поддерживаетсяя ВОЗ

Дешевая электронная сигарета стала отличным поводом перейти на пар для многих курильщиков. Сегодня парить дешевле чем курить, хотя некоторым удается в месяц тратить по 2000-3000 грн на вейпинг (чаще всего покупая дорогие жидкости). И пока в Украине нет запрета на использование вейп-продукции и проблем с приобретением товаров не возникает, в Турции запрет уже существует. Причем такая политика активно поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

Сегодня в Турции запрещено законом курить и парить в общественных местах. Поэтому электронную сигарету вы можете с собой взять на отдых, однако парить придется в специально отведенных местах.

В Турции около 28% людей используют сигареты ежедневно, что в 2 раза больше, чем в США или Великобритании, где электронные сигареты более доступны. Эксперты отмечают, что такая статистика свидетельствует о том, что курильщиков в Турции больше потому, что нет пропаганды вейпинга, которая уже давно есть в США и Великобритании.

ВОЗ давно настроена против использования пара и еще в 2014 году опубликовала доклад на тему вреда электронного пара. В частности, отмечалось, что:

В ноябре 2017 года ВОЗ опубликовала пресс-релиз, в котором позитивно отмечает авторитарную политику Турции, хотя еще в недавнем времени правительство государства планировало ослабить законы относительно вейпинга, но, видимо, поддались давлению ВОЗ.

Тенденция вейпинга в Турции

Тенденция вейпинга, которую также называют как "Новая стратегия" по мнению ВОЗ является не эффективным методом борьбы против курения, больше пропагандирующего покупку вейп-товаров, чем защиту здоровья курящих людей.

Профессор университета Hacettepe, Хилал Одзебе, утверждает, что электронные сигареты так же опасны, как и обычные табачные. Профессор добавила, что всеобщий заявленный факт о том, что пар безопаснее дыма является ложным и не имеет никакой доказательной базы.

Как аргумент, она утверждает, что электронные сигареты также содержат никотин (снова ссылаясь на опубликованный ранее доклад ВОЗ) и могут вызывать сосудистые расстройства и сердечно-сосудистые заболевания.

Представитель Турецкого общества зеленого полумесяца (некоммерческая организация, которая существует для борьбы с курением, употреблением алкоголя и другими зависимостями) заявил, что Турция принимает радикальные решения по осуществлению конвенции ВОЗ по борьбе против табака и главной целью этого является повысить осведомленность среди населения.

Первые результаты по борьбе с табакокурением дают следующие цифры: в Турции курят более 43% мужчин и 18,2% женщин. Среди них 16,8% курят 13-15 летние подростки, остальное количество курильщиков – гости страны. Такие результаты ВОЗ аргументирует тем, что в последнее время в Турции табачные компании призывают переходить на производство и продажу продуктов с низким уровнем никотина, что значительно снижает вероятность заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дальнейшая тенденция вейпинга и табакокурения в Турции остается неизвестной. Если власти уже заводят речь о том, чтобы ослабить политику, возможно, это и произойдет, однако на данный момент политика проводится согласованно с ВОЗ и без компромиссов.