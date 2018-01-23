Спасатели на Закарпатье нашли туристов, заблудившихся в горах

Пять человек, в том числе трое иностранцев, пропали около полудня. Как сообщает пресс-служба ГосЧС области, во время катания на лыжах в районе долины Крачуняска трое туристов из Швейцарии потеряли ориентир и заблудились.

После обеда они были найдены. При этом в медицинской помощи они не нуждались.

Уже во время следования на горнолыжный курорт, спасатели встретили на своем пути жителя города Херсон 1984 года рождения, который приехал на отдых и также заблудился в горах.

Всех заблудившихся туристов сопроводили к месту их временного пребывания.

Вместе с тем вчера около семи часов вечера к спасателям поступило сообщение о том, что в горной местности потерялся турист из Киева.

Как и в предыдущем случае, местом проведения поисковых работ стала плоскогорье Крачуняска. Заблудившийся был найден, в медицинской помощи человек не нуждался. Спасатели сопроводили его к горнолыжному курорту, в долине Драгобрат, - сообщили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области во вторник, 9 января, туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть. Девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.