15:32 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всей Украине более двух тысяч заболевших корью

В нашей стране в последнее время наблюдается острое заболевание корью, число страдающих от болезни продолжает расти и уже превысило две тысячи человек. Об этом сообщил главный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

По всей Украине более двух тысяч заболевших корью

По его словам, ситуация с каждым днем все больше осложняется. Так, по состоянию на, 23 января, корью в Украине заболело 2 тысячи 84 человека, из них 1 тысяча 375 детей и 709 взрослых.

Всего за три недели вспышки госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек.

Согласно официальных данных, с начала года от кори скончались три человека – два ребенка и один взрослый.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью. Из них - 86 детей. По данным ведомства, каждый день в столице болеют от четырех до шести человек.

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