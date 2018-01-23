Обмен пленными может быть продолжен в феврале - источник

Сейчас уточняются детали и поименные списки обмениваемых лиц, включая именно тех, кто отказывается возвращаться из мест заключения. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил "Интерфаксу" источник в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Украине.

По данным источника, окончательные цифры обмениваемых лиц и дата проведения обмена будут согласованы в рамках встречи контактной группы в Минске.

Напомним, первый раунд обмена в формате "всех на всех" на Донбассе прошел 27 декабря. Во время обмена Киеву были переданы 74 украинских военных, к боевикам вернулись 233 человека.

Как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что следующий обмен пленными на Донбассе может состояться в январе-феврале. На данный момент на территории Луганской области не подконтрольной украинским властям осуждены 1 407 граждан Украины, которые там проживают, - пояснил он.