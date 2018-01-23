МВД запретил своим сотрудникам использовать автомобили в личных

Ведомство будет проводить служебные расследования по таким фактам. Об этом говорится в утвержденном в понедельник, 22 января, порядке использования легковых автомобилей для поездок, связанных со служебной деятельностью должностных лиц МВД.

Согласно документу, служебными автомобилями могут пользоваться только министр внутренних дел, его заместители, государственный секретарь и структурные подразделения аппарата МВД. Остальным сотрудникам использовать служебные машины для поездок, не связанных со служебной деятельностью, запрещается.

При этом использовать машины, закрепленными за структурными подразделениями аппарата МВД, в выходные и праздничные дни, можно будет только по согласованию с государственным секретарем.

Разрешение на право выезда служебного автомобиля в командировку за пределы города Киева на расстояние, превышающее 200 километров, предоставляется государственным секретарем в форме распорядительного акта.

Ежемесячные лимиты пробега служебных автомобилей ежегодно устанавливаются приказом "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Борисполь Киевской области в четверг, 18 января, иномарка на огромной скорости врезалась в полицейский Prius. В результате аварии двое полицейских попали в больницу.