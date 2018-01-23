Хуг заверил, что миссия ОБСЕ может покинуть Украину уже в марте

Поэтому миссия уже в марте может покинуть Украины. Об этом в понедельник, 22 января, в Мариуполе во время общения с представителями местной общины, среди которых преобладали журналисты, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он также рассказал о том, что для продолжения работы ОБСЕ в Украине нужно совместное решение всех членов. Свою работу миссия начала еще до начала конфликта на востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц.

С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей, а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг планирует посетить Донецкую и Луганскую области 21-25 января.