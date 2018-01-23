ЕС исключил восемь стран из списка офшоров

Из перечня "налоговых гаваней" исключили: Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты.

Примечательно, что в ЕС пошли на такой шаг в связи с экспертной оценкой обязательств на высшем политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранению указанных ЕС недостатков.

Так, юрисдикции по всему миру работали над тем, чтобы взять на себя обязательства реформировать свою политику.

Вместе с тем, в черном списке офшоров остаются еще 9 стран и территорий: Американское Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за конфликтов в законодательстве государство Эстинои и Латвии оказались в списке оффшорных зон Украины. В этих странах введен механизм налогообложения прибыли на выведенный капитал.