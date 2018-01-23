03:00 23.01.2018 | Общество | Новости
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Бельгия впервые за два года снизила уровень террористической угрозы

После множества террористических актов в Брюсселе, впервые с 2015 года Бельгия снизила уровень террористической угрозы. Об этом объявил премьер-министр страны Шарль Мишель.

Бельгия впервые за два года снизила уровень террористической угрозы

Так, согласно словам премьер-министра, что уровень угрозы уменьшен с третьего до второго по четырехбалльной шкале. В данное время показатели указывают на "маловероятную угрозу".

Сейчас в Бельгии существует культура безопасности, которая была усилена в последние годы. При этом, предупредив, что военные не исчезнут с улиц бельгийских городов.

"Но уровень 2 после нападений не такой же, как уровень 2, который был накануне нападений", - сказал Мишель.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", развитие вооруженных сил России и ее вторжение на территорию Украины и Грузии подрывает европейскую безопасность.

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