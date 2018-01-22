08:32 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине обесточенными остаются 146 населенных пунктов в двух областях

По состоянию на семь часов утра понедельника, 22 января, в Украине остаются обесточенными 146 населенных пунктов в двух областях Украины.

В Украине обесточенными остаются 146 населенных пунктов в двух областях

При этом проезд по дорогам страны обеспечен. Такие данные сегодня утром опубликовала на своей официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным ведомства, в Одесской области люди все еще сидят без света в 102 населенных пунктах и в Черкасской области - в 44. Ремонтные работы продолжают бригады облэнерго.

Вместе с тем ГосЧС подчеркнули, что местами возникает временное замедление движения на автодороге М-05 "Киев – Одесса" связанное с гололедом. Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов с автомобилями повышенной проходимости ГосЧС. На данных участках дорог привлечено 128 единиц техники и 187 сотрудников от ГосЧС и Укравтодора.

В спасательном ведомстве также напомнили, что сегодня умеренный снег в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях пройдет местами небольшой снег в Житомирской, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской областях и городе Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 22 января, погоду Украины будет определять новый циклон, перемещающийся с Балка. Он принесет новые осадки в виде мокрого снега.

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