В Сумах на взятке попался руководителя отдела Госэкоинспекции - ВИДЕО
В Сумах в понедельник, 22 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника отдела Государственной экологической инспекции.
Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-службы СБУ, руководитель одного из отделов ведомства, также является депутатом Сумского областного совета. Он требовал от своего подчиненного ежемесячную "дань" в размере двух тысяч гривен.
За эти он обещал не препятствовать ему в работе. Оперативники задержали злоумышленника в городе в собственном автомобиле во время получения очередной части взятки в сумме четыре тысячи гривен. Против него открыто
уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Киевской области в четверг вечером, 18 января, задержали заместителя председателя одной из районных рад и депутата объединенной территориальной громады. Политики попали на взятке.