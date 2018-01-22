22:32 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Сумах на взятке попался руководителя отдела Госэкоинспекции - ВИДЕО

В Сумах в понедельник, 22 января, сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника отдела Государственной экологической инспекции.

В Сумах на взятке попался руководителя отдела Госэкоинспекции - ВИДЕО

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-службы СБУ, руководитель одного из отделов ведомства, также является депутатом Сумского областного совета. Он требовал от своего подчиненного ежемесячную "дань" в размере двух тысяч гривен.

За эти он обещал не препятствовать ему в работе. Оперативники задержали злоумышленника в городе в собственном автомобиле во время получения очередной части взятки в сумме четыре тысячи гривен. Против него открыто

уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Киевской области в четверг вечером, 18 января, задержали заместителя председателя одной из районных рад и депутата объединенной территориальной громады. Политики попали на взятке.

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