02:00 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области стихия повредила 1100 опор воздушных линий электропередач

По состоянию на вечер воскресенья, 21 января, в Одесской области в результате разгула стихии повреждены 1100 опор воздушных линий электропередач

В Одесской области стихия повредила 1100 опор воздушных линий электропередач

На данный момент ситуация остается сложной. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации. При этом глава ОГА Максим Степанов, заявил, что сейчас для восстановления опор в регион дополнительно привлечены аварийные бригады из трех областей - Киевской, Черкасской и Кировоградской. Последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке, - сказал он.

Напомним, в четверг, 18 января после удара стихии в Одесской области остались без электричества более 530 населенных пунктов.

Как сообщал УРА-Информ, в ближайшие два дня в Украине в семи областях ухудшатся погодные условия. В частности, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. На побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь, усиление ветра до 15-20 метров на секунду, местами порывы могут достигать 25 метров на секунду. Ожидаются также метели, снежные заносы. По данным ГосЧС, ухудшение метеоусловий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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