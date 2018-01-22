13:33 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В понедельник, 22 января в Карпатах сохраняется серьезная снеголавинная опасность. Поэтому, в Карпатах ожидаются снегопады и метели.

Украинские спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро киевских туристов стали жертвами схождения лавины. В результате инцидента все туристы остались живы и смогли самостоятельно добраться до базы отдыха "Заросляк", скалолазы отделались легким испугом. 

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