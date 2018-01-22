Украина получила лекарства от гемофилии на 155 млн

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что общая стоимость лекарства составляет, по меньшей мере, 155 млн гривен. Все медикаменты будут распределены и доставлены в медучреждения страны в ближайшее время. Примечательно, что пациенты могут получать препараты бесплатно.

При закупки лекарств по данному направлению ПРООН удалось сэкономить 36 млн гривен, которые будут направлены на закупку дополнительных лекарственных средств по гемофилии.

В ведомстве также отметили, что лекарства поставляются в Украину в соответствии с согласованным графиком без задержек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Минздрав хочет внедрить электронные реестры пациентов. Кроме того, появятся электронные списки медучреждений и врачей. Министерство здравоохранения страны планирует ввести электронный рецепт в 2018 г.