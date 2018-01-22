09:56 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 29 тыс. человек

За прошедшие сутки, 21 января, во всех контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и интенсивным. Так, через КПВВ пересекли, по меньшей мере, 29 тыс. человек.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 29 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Наибольшее движение наблюдалось в контрольном пункте "Марьинка", где оформлено около 70 /70 транспортных средств на въезд и выезд.

- "Марьинка" - 40/50;

- "Новотроицкое" - 40/60;

- "Гнутово" - 70/40.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 2 случая предложения взяток для беспрепятственного пересечения линии разграничения. В данный момент нарушителей передали представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральное правительство Германии готово взяться за изучение нового украинского закона о реинтеграции Донбасса. Также официальный Берлин осознает факт наличия кадровых российских войск в зоне проведения АТО.

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