Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 29 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Наибольшее движение наблюдалось в контрольном пункте "Марьинка", где оформлено около 70 /70 транспортных средств на въезд и выезд.

- "Марьинка" - 40/50;

- "Новотроицкое" - 40/60;

- "Гнутово" - 70/40.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 2 случая предложения взяток для беспрепятственного пересечения линии разграничения. В данный момент нарушителей передали представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральное правительство Германии готово взяться за изучение нового украинского закона о реинтеграции Донбасса. Также официальный Берлин осознает факт наличия кадровых российских войск в зоне проведения АТО.