Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 29 тыс. человек

За прошедшие сутки, 21 января, во всех контрольных пунктах въезда-выезда в зоне АТО пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и интенсивным. Так, через КПВВ пересекли, по меньшей мере, 29 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Наибольшее движение наблюдалось в контрольном пункте "Марьинка", где оформлено около 70 /70 транспортных средств на въезд и выезд.
- "Марьинка" - 40/50;
- "Новотроицкое" - 40/60;
- "Гнутово" - 70/40.
"В контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали 2 случая предложения взяток для беспрепятственного пересечения линии разграничения. В данный момент нарушителей передали представителям Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федеральное правительство Германии готово взяться за изучение нового украинского закона о реинтеграции Донбасса. Также официальный Берлин осознает факт наличия кадровых российских войск в зоне проведения АТО.