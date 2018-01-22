08:59 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Потерь среди бойцов в зоне АТО за минувшие сутки нет - ВИДЕО

За прошедшие сутки российские наемные войска и подчиненные им боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Потерь среди бойцов в зоне АТО за минувшие сутки нет - ВИДЕО

К счастью, во воскресенье, 21 января, ни один украинский военнослужащий не пострадал. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, почти сутки на Донбассе была тишина, однако вчера вечером, около 23 часов, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности.

Так, на Луганском направлении боевики применили тяжелые минометы на Светлодарской дуге. Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима тишины не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики пророссийских бандформирований шесть раз обстреливали позиции украинских военных.

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