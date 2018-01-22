На Украину в понедельник обрушится новый циклон

Он принесет новые осадки в виде мокрого снега. Как сообщает украинских гидрометцентр ночью в западной и южной части, а днем в понедельник по всей Украине, кроме севера Левобережья, ожидаются осадки: в западных областях умеренный снег, в Карпатах сильный, в центральных и северных областях небольшой.

В южной, восточной части и в Днепропетровской области ожидается снег и мокрый снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах всей Украины - гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, на юге, днем также на востоке и в Днепропетровской области порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 2-7 градусов мороза.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Утром будет идти мелкий снег, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться.

На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов ниже нуля. Днем будет от 4 до 6 градусов мороза.

На западе Украины снег, ночью местами сильный. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 2-7 градусов мороза. Днем будет 0-6 холодных градусов.

На севере страны местами небольшой снег, в Черниговской и Сумской областях днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура ночью опустится до отметки в 6-12 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров показу от 2-8 градусов мороза.

В центре Украины ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в Днепропетровской области сильный снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура ночью составит 4-12 холодных градусов. Дневная температура воздуха составит 1-8 градусов мороза.

На востоке страны в понедельник ночью без существенных осадков, днем сильный снег, в Донецкой области сильный мокрый снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, днем метель. Температура ночью опустится до 6-12 градусов мороза. Днем будет от 4 до 9 градусов со знаком минус.

На юге Украины облачно, сильный снег с дождем. На дорогах гололедица, местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: Растет день в январе - растет и холод, что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев - быть вскоре снегу и холоду.