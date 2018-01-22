На автодорогах Украины местами движение замедлено - ГосЧС

На автомобильных дорогах Украины в понедельник, 22 января, местами наблюдается замедление движения транспорта.
Это связано с погодными условиями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по данным ведомства, на автодороге М-05 Киев – Одесса из-за гололеда местами возникает временное замедление движения.
Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов. При этом в Черкасской области расположено восемь таких постов, в Кировоградской - четыре. Тут работают автомобили с повышенной проходимости.
На этих участках дорог, как отмечается, в целом привлечено 128 единиц техники и 187 человек. Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено в целом 834 единицы техники и 1 тыс. 580 человек.
При этом только за прошедшие сутки спасатели отбуксировали 274 автотранспортных средств и оказали помощь 520 гражданам.
По данным спасателей, опасных метеорологических явлений не наблюдается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине все еще без света остаются почти 150 городов и сел.