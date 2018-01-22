07:55 22.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184680:Polishuk

Из зоны боевых действий на Донбассе вывели крупнейшее подразделение ВСУ - ФОТО

В воскресенье, 21 января, из зоны антитеррористической операции на востоке Украины вывели 128-ю отдельную горно-пехотную бригаду.

Из зоны боевых действий на Донбассе вывели крупнейшее подразделение ВСУ - ФОТО

Уже вечером того же для ее бойцы прибыли на место постоянной дислокации в Закарпатскую область. По информации Mukachevo.net, на Закарпатье также прибыл эшелон с техникой и автомобилями подразделения.

По предварительной информации, военное подразделение, известное как Закарпатский легион, должно пробыть за пределами зоны АТО около полугода - как минимум до июля 2018 года. Издания также отметило, что отдельная горно-пехотная бригада является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины и дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течении 20 января зафиксировали 363 взрыва на территории Донбасса. При этом представители миссии констатируют значительное увеличение количества взрывов на территории Луганской области с одновременным уменьшением нарушения режима тишины.

Поделиться
Читайте также:
 
В понедельник Украина празднует День Соборности США жестоко раскритиковали атаку на отель в Кабуле В Швеции возле офисного здания прогремел взрыв - ФОТО В США ушла из жизни продюсер "Звездных войн" и "Голодных игр"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив