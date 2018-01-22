Из зоны боевых действий на Донбассе вывели крупнейшее подразделение ВСУ - ФОТО

Уже вечером того же для ее бойцы прибыли на место постоянной дислокации в Закарпатскую область. По информации Mukachevo.net, на Закарпатье также прибыл эшелон с техникой и автомобилями подразделения.

По предварительной информации, военное подразделение, известное как Закарпатский легион, должно пробыть за пределами зоны АТО около полугода - как минимум до июля 2018 года. Издания также отметило, что отдельная горно-пехотная бригада является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины и дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течении 20 января зафиксировали 363 взрыва на территории Донбасса. При этом представители миссии констатируют значительное увеличение количества взрывов на территории Луганской области с одновременным уменьшением нарушения режима тишины.