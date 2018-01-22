Более 20 стран могут упростить визовый режим с Украиной

Об этом сообщает издание Укринформ.

Как отметил глава МИД, в ближайшие два года возможно достижение и решение этого вопроса. Сейчас граждане Украины, которые имеют биометрические паспорта, без виз могут пересекать границы 85 стран.

В то же время чиновник анонсировал запуск полноценной работы системы "Электронная виза" в конце марта этого года.

Кроме того, он проинформировал, что проходит тестирование программы "Электронный консул", которая сейчас фактически работает для девяти заграничных учреждений. До конца года она начнет работу в полном объеме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинцы примерно 11 миллионов раз пересекли границы с государствами Евросоюза. В течение полугода с начала действия безвиза между Украиной и Евросоюзом 11 июня украинцы стали ездить туда на 15% больше – если сравнивать с аналогичным периодом 2016 г.